Бывшего игрока владимирского "Торпедо" вызвали в сборную Россию

фото с сайта владимирского "Торпедо"

Тренерский штаб национальной команды России во главе со Валерием Карпиным назвал состав сборной на сентябрьский учебно-тренировочный сбор и товарищеский матч с командой Киргизии. В списке 28 футболистов, среди которых полузащитник Никита Кривцов, который выступает за "Краснодар".

Перед тем, как перейти в "Краснодар" Никита Кривцов выступал за владимирское "Торпедо". В стане черно-белых он провел 14 матчей и забил два года. Кстати, за Никиту Кривцова "Торпедо" получило солидную сумму - 55 миллионов рублей. Это была самая успешная сделка команды.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 24 сентября в Бишкеке против команды Киргизии. С 19 по 22 сентября футболисты будут тренироваться на базе в Новогорске, после чего вылетят в Бишкек.