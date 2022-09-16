В Гусь-Хрустальном районе два человека погибли в ДТП с мопедом

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария случилась в 20.50 на 348 километре федеральной трассы Р-132.

По предварительным данным, 37-летний водитель мопеда «ЗИД» выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовым микроавтобусом «Пежо Боксер», которым управлял водитель 1981 года рождения.

К сожалению, мотоциклист, а также его 38-летний пассажир, погибли. Водитель «Пежо» не пострадал.

В настоящее время по данному факту в Госавтоинспекции проводится проверка, устанавливаются обстоятельства происшествия.