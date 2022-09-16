Во Владимирской области за два дня шесть человек стали жертвами мошенников

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Как сообщает прокуратура Владимирской области, за 12 и 13 сентября в регионе было совершено шесть фактов мошенничества в отношении пожилых граждан. Жулики звонили пенсионерам от имени сотрудников правоохранительных органов и рассказывали сказку о «попавшем в ДТП родственнике», требуя деньги за «улаживание вопроса».

К сожалению, доверчивые пенсионеры из Александрова, Владимира и Вязников поверили и перечислили жуликам средства на общую сумму более 1 миллиона рублей.

Среди других случаев, произошедших за последние дни, прокуроры выделяют ситуацию, случившуюся с жителем Владимира. Он пытался купить автомобиль через известный сайт интернет-объявлений, но попался на уловку мошенников и перечислил им 1,8 миллионов рублей.

В связи с этим в надзорном ведомстве призывают жителей и гостей Владимирской области к бдительности и осторожности. Ни в коем случае нельзя переводить деньги незнакомым людям, тем более «сотрудникам правоохранительных органов» и «работникам банка» - все эти уловки давно используют мошенники.