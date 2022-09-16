Во Владимире частично ограничат движение по трассе Р-132 в Юрьевце

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», с 17 сентября в рамках капитального ремонта подземного перехода в районе перекрестка улиц Ноябрьская и Институтский городок движение транспорта по трассе Р-132 «Золотое кольцо» (бывшая часть М-7) будет ограничено.

Ремонтники приступят к устройству гидроизоляции снаружи тоннеля, что требует разобрать дорогу над ним. В связи с этим сперва движение закроют со стороны Москвы во Владимир, а затем наоборот.

Тем временем, вокруг входов в переход уже вырыли котлованы и начали подготовку к устройству гидроизоляции.

Внутри перехода специалисты разобрали буквально все — лестницы, плитку, отделку стен и потолка, а также провели пескоструйную обработку. В настоящее время подрядчики заняты оштукатуриванием стен.

Все работы по ремонту подземного перехода планируется завершить в декабре текущего года. Фактически, он будет полностью обновлен.