Владимирский театр кукол покажет премьерные спектакль по Островскому

фото предоставлено Владимирским театром кукол

21 сентября во Владимирском театре кукол состоится премьера - "Праздничный сон до обеда". Пьеса является первой в трилогии о молодом чиновнике Бальзаминове, ищущем богатую невесту.

Обычная история - молодой человек мечтает о богатстве. Жалование маленькое, чин не высокий, а жить хочется ни в чем себе не отказывая. И вкусу -то много, а вот способностей вовсе нет, ни к службе, ни к чему. Коли Бог не дал, чем же человек виноват? А в мечтах все представляется богатство и даже во сне снится.

Так вот - снится ему на кануне праздника странный сон, будто едет он в хорошей коляске и одет будто очень хорошо, со вкусом: жилетка будто на нем черная, с мелкими золотыми полосками; лошади будто серые, а едет он подле реки... И будто бы кучер роняет его, во всем-то новом платье, и прямо в грязь, а грязь - это богатство, это золото. Это к большому богатству! Кабы сбылось! А вот посмотрим. Праздничный сон - до обеда сбывается!

Жанр - комедия нравов. Режиссер- Марина Протасова. Спектакль рассчитан на аудиторию на взрослую аудиторию (16+).