В Александрове временно изменилось расписание электропоездов

Фото: Северная железная дорога - филиал ОАО "РЖД"

Как сообщает Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД», с 16 сентября изменилось расписание ряда пригородных поездов, курсирующих между Александровом и Ярославлем.

Причиной этому стал капитальный ремонт пути на перегоне Козмодемьянск-Полянки на территории Ярославской области.

Так, по некоторым дням с 16 сентября по 7 октября с изменениями будут следовать дневной поезд «Ярославль Главный — Александров» и вечерние поезда «Депо-Рязанцево».

16, 19, 21, 23, 26, 28 и 30 сентября, а также 3, 5 и 7 октября отменяются дневные поезда «Ростов — Александров», а также электропоезд «Александров-Депо» отправлением в 16.02.

Пассажирам следует учесть эти изменения в расписании при планировании поездок. Уточнить время отправления поездов можно в билетных кассах, на официальных порталах Российских железных дорог, либо по бесплатному телефону 8-800-775-00-00.