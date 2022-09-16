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Общество16 сентября 2022 6:22

Страховые компании выплатили владимирцам 1,7 миллиарда рублей

Объем выплат превысил показатель прошлого года на 9 процентов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото предоставлено владимирским отделением банка России

фото предоставлено владимирским отделением банка России

Страховые компании выплатили владимирцам 1,7 миллиарда рублей. Объем страховых выплат в I полугодии 2022 года во Владимирской области превысил аналогичный показатель прошлого года на 9%. Рост выплат произошел за счет страхования жизни, которое увеличилось на 20%, до 754 миллионов рублей. В основном это выплаты по завершившимся договорам инвестиционного страхования жизни. Больше было выплат и по страхованию имущества на 12%, до 316 миллионов рублей.

Общее количество новых договоров снизилось: с января по конец июня их было заключено 426 тысяч. На четверть сократилось число договоров в сегменте страхования жизни, на 30% в страховании имущества. Небольшой рост (на 5%) по результатам I полугодия продемонстрировало страхование от несчастных случаев и болезней и более существенный приток ДМС (на 68%).

«Наибольшее сокращение взносов произошло по видам страхования, связанным с кредитованием. Это стало следствием сокращения объемов ипотечного и потребительского кредитования граждан из за роста процентных ставок и экономической неопределенности. Существенное падение произошло в сегменте инвестиционного страхования жизни. В условиях введенных санкций инвестиционные возможности страховщиков по наполнению таких программ были ограничены, а спрос владимирцев снизился из-за повышения привлекательности вкладов», пояснил заместитель управляющего владимирским отделением Банка России Александр Хлысталов.