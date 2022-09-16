На пожаре в Суздальском районе эвакуировали 42 человека

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

15 сентября в 23.06 поступило сообщение о пожаре в магазине по адресу: Суздальский район, с. Спасское-Городище, ул. Центральная, д. 12. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия к месту подразделений валил густой дым из магазина, расположенного на 1-этаже жилого дома. Сотрудниками МЧС было сформировано звено газодымозащитной службы для разведки очага, тушения пожара и эвакуации людей. Пожарные не дали огню распространиться и оперативно ликвидировали горение имущества и внутренней отделки на площади 10 квадратных метров.

Погибших и пострадавших нет. Эвакуировано 42 человека, из них 12 детей. На пожар привлекалось 2 единицы техники, 5 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.