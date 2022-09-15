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Происшествия15 сентября 2022 14:04

Во Владимире 10 человек эвакуированы из жилого дома во время пожара

Происшествие случилось в четвертом часу дня 15 сентября на улице Верхняя Дуброва
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 15.47 диспетчерам пожарной охраны поступила информация о пожаре в доме №2 «б» по улице Верхняя Дуброва. На место выехали 16 сотрудников МЧС на пяти пожарных машинах.

К моменту приезда расчетов с седьмого этажа валил густой дым. Звено газодымозащитников прошло внутрь и ликвидировало возгорание, которое происходило в квартире.

В результате сгорели вещи и отделка, никто из людей не пострадал. Из задымленного подъезда были эвакуировано 10 человек, включая двоих детей. К счастью, никто из них не пострадал.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину возгорания.