Житель Собинского района отправится в колонию за убийство подростка

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, рассматривалось уголовное дело по факту убийства. Совершенного на частном пруду в Собинском районе поздно вечером 5 июля 2020 года.

Как следует из материалов дела — хозяин водоема знал, что на пруду, где живут карпы, браконьеры расставили сети, а потому когда те появились, взял ружье и при попытке догнать убегающих выстрелил в одного из них.

Оказалось, что попал мужчина в 15-летнего юношу, который приехал на водоем вместе с отцом. Впоследствии осужденный лично отвез раненого в местную больницу на машине, но спасти юношу врачам не удалось.

21 апреля текущего года дело было рассмотрено Ленинским районным судом Владимира с участием присяжных заседателей. Они постановили вердикт о виновности собинца в убийстве, и мужчину приговорили к 9 годам колонии строгого режима.

Вместе с тем, осужденный и его защитник настаивали на том, что речь шла не об убийстве а о причинении смерти по неосторожности.

Владимирский областной суд 14 сентября пересмотрел дело в апелляционной инстанции и оставил приговор без изменения.