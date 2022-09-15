В Александрове пенсионерка стала жертвой уличного грабителя

. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в тот день в полицию Александровского района пришла 69-летняя женщина, которая рассказала, что на улице неизвестный мужчина выхватил у нее из рук сумку.

В сумке лежал кошелек с деньгами. После произошедшего мужчина убежал, а потерпевшая пошла к полицейским.

Стражи порядка просмотрели записи с камер видеонаблюдения, опросили очевидцев и вскоре установили личность подозреваемого, которым оказался 39-летний местный житель. Мужчина после задержания сознался в грабеже и рассказал, что деньги успел потратить.

В настоящее время по данному факту дознаватели возбудили уголовное дело по статье «Грабеж», на время следствия подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.