Прокурор Владислав Малкин раскритиковал работу полиции

фото с сайта областной прокуратуры

15 сентября в прокуратуре области под председательством главы надзорного ведомства Владислава Малкина проведено заседание межведомственной рабочей группы по противодействию коррупции.

Несмотря на рост (+ 29,3 %) числа выявленных в области за 8 месяцев текущего года преступлений коррупционной направленности, отрицательная динамика их регистрации наблюдается в половине районов области. Не выявлено ни одного такого преступления в Селивановском, Юрьев-Польском и Собинском районах. По одному преступлению поставлено на учет в Судогодском, Меленковском, Гороховецком и Камешковском районах.

В 5 территориальных отделах полиции отсутствуют результаты работы по противодействию коррупционным проявлениям.

- Системные просчеты при осуществлении оперативно-розыскной деятельности привели к тому, что наиболее опасные преступления, совершаемые должностными лицами органов власти и управления, связанные с хищением бюджетных средств в сферах национальных проектов и ЖКХ, использования муниципального и государственного имущества, здравоохранения и образования, в сфере оборонно-промышленного комплекса, не выявляются, - подчеркивают в областной прокуратуре.