Во Владимирской области выкопали больше 90 тысяч тонн картофеля

. Фото: Алексей БУЛАТОВ

К началу сентября в хозяйствах всех категорий (сельхозорганизации, фермеры, население) Владимирской области зерна в первоначально оприходованном весе, по расчетам, намолочено 149,2 тысячи тонн, что на 12 процентов больше, чем к началу сентября 2021 года, сообщает Владимирстат.

Картофеля пока выкопано 90,9 тысячи тонн, что больше на 7,5 процента, овощей больше на 1,4 процента. В сельхозорганизациях, где сосредоточено 93,7% площадей зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), хлеба обмолочены на 65,2% посевных площадей (к этому времени в предыдущем году – 65,3%).

С учетом летней гибели посевов и использования части их на кормовые цели, по расчетам, осталось убрать примерно 34,1% посевной площади зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы).