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Происшествия15 сентября 2022 10:29

В Юрьев-Польском районе один человек пострадал на пожаре в жилом доме

ЧП случилось в селе Сваино поздно вечером 14 сентября
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Фото: ГУ МЧС России по Владимирской области

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 22.33 диспетчеры пожарной охраны Юрьев-Польского пожарно-спасательного гарнизона приняли сигнал о пожаре, происходящем в жилом доме в деревне Сваино на улице Казанская, 27.

На место выезжали восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах.

К моменту их приезда внутри дома было много дыма. Тут же было сформировано звено газодымозащитников, которые направились на разведку и тушение.

В результате пожар был локализован и ликвидирован на площади 24 квадратных метра, сгорели вещи и отделка помещения.

К сожалению, на пожаре пострадал мужчина 1953 года рождения, ему оказана медицинская помощь.

В настоящее время дознаватели МЧС устанавливают причину произошедшего.