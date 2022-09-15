Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество15 сентября 2022 9:23

В Александрове благоустроили городской парк «Сосенки»

На благоустройство общественной территории направлено более 29 миллионов рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

Новое функциональное и привлекательное общественное пространство появилось в Александрове. Важно отметить, что объект был выбран самими жителями: он стал победителем рейтингового голосования среди территорий, подлежащих благоустройству в 2022 году.

Участок площадью 3,1 га в районе улиц Стадионной и Коммунальников, где когда-то был городской лес «Сосенки», преобразился. В ядро концепции обновления пространства легла тема экологичности: сохранены древние сосны, которые укрепляют склоны, не позволяя разрастаться оврагу. В парке появились «уличная мебель», арт-объекты, верёвочный городок, скейт-площадка, оборудованы зоны отдыха – преимущественно деревянные, а также эко-парковка для домов на колёсах. Большое внимание уделено освещению территории. Для обеспечения безопасности благоустроенного пространства установлено видеонаблюдение. Кроме того, парк заселён живыми белками.

Жители и гости города уже оценили ухоженный вид парка, где теперь можно отдохнуть на уютных на лавочках, пройтись по дорожкам, выложенным плиткой, сделать фотографии на «Беличьей тропе», погулять с ребёнком на детской площадке. А ещё каждое утро в центре парка проходят занятия группы «Здоровье».

На благоустройство общественной территории направлено более 29,2 млн рублей из бюджетов всех уровней.