В Муроме задержан угонщик отечественных автомобилей

. Фото: Евгения ГУСЕВА

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, сотрудники уголовного розыска полиции Мурома задержали 21-летнего муромлянина, подозреваемого в нескольких эпизодах угонов.

По версии следствия, в августе молодой человек пользовался чужим транспортом для поездок по городу. Он выбирал во дворах исключительно «Лады» и «Жигули», после чего взламывал замки зажигания или пользовался оставленными внутри ключами. Парень угонял легковушки, а потом бросал их на разных улицах города.

Все автомобили полицейским удалось найти. В настоящее время дознаватели по всем фактам угонов возбудили уголовные дела. Сам молодой человек на время следствия отправлен в следственный изолятор.