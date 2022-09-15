В Гусь-Хрустальном местный житель обвиняется в трех кражах

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях полицейские Гусь-Хрустального завершили расследование уголовного дела, возбужденного по статьям «Кража» и «Кража с банковского счета».

По версии следствия, минувшим летом 36-летний местный житель пробрался на территорию строящегося дома и стащил оттуда бензотриммер. А позднее он украл электротриммер из чужого гаража.

Общая сумма ущерба составила 20 тысяч рублей. В ходе работы оперативники установили личность подозреваемого и задержали его. В ходе следствия стало известно, что гусевчанин причастен к еще одной краже — он воспользовался доверчивостью малознакомого мужчины, с банковской карты которого снял 3500 рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено на рассмотрение в суд.