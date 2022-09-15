Во Владимирской области 15 сентября коронавирус подтвержден у 466 человек

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 15 сентября лабораторно подтверждено 466 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

151 заболевший во Владимире, 56 - в Ковровском, 55 - в Гусь-Хрустальном, 47 - в Муромском, 24 - в Киржачском, 23 - в Кольчугинском, 22 - в Юрьев-Польском, 19 - в Суздальском, 18 - в Александровском, 17 - в Вязниковском, 15 - в Меленковском, по 5 заболевших в Радужном, Камешковском и Гороховецком районах, по 1 случаю в Петушинском, Судогодском, Собинском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 162663 случая заболевания (44303 сл. в г. Владимире, 17882 сл. в Муромском, 18955 сл. в Ковровском, 5973 сл. в Петушинском, 7891 сл. в Кольчугинском, 10369 сл. в Александровском, 6882 сл. в Юрьев-Польском, 14100 сл. в Гусь-Хрустальном, 1663 сл. в Судогодском, 3431 сл. в Собинском, 1587 сл. в г. Радужный, 5353 сл. в Киржачском, 3515 сл. в Камешковском, 3069 сл. в Гороховецком, 4240 сл. в Меленковском, 5655 сл. в Вязниковском, 5625 сл. в Суздальском, 2170 сл. в Селивановском).