Дом владимирской художницы Ольги Розановой признали памятником

Дом Ольги Розановой. Фото: Госинспекция по охране объектов культурного наследия Владимирской области

Дом известной владимирской художницы-авангардистки Ольги Розановой включили в реестр объектов (памятников) культурного наследия регионального значения. Документ опубликован на официальном сайте обладминистрации.

Долгое время дом, где во Владимире жила художница, считался утраченным, большинство историков и краеведов считали, что он не сохранился. Но в 2017 году известный владимирский краевед Алексей Арескин, изучая архивы, доказал: именно в центре города, в доме №10 на улице Музейной (до 1927 года улице Борисоглебской), который стоит и сегодня, жила семья Розановых.

Сейчас здание находится в частной коллективной собственности, в нем проживает пять семей, а также расположена общественная организация Розановский центр. Энтузиасты, стремящиеся сохранить память о художнице, несколько лет бились, чтобы родной дом Ольги Розановой признали памятником. Они надеялись, что после этого в здании не только разместится музей художницы и ее богатый архив, но и появится центр современного искусства. Наконец, это удалось: в прошлом году дом Ольги Розановой внесли в перечень выявленных объектов культурного наследия.