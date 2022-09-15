В Покрове 30 человек эвакуировали во время пожара в многоквартирном доме

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в 02.43 диспетчеры пожарной охраны Петушинского пожарно-спасательного гарнизона получили сведения о пожаре, вспыхнувшем в городе Покров, в доме №78 по улице Советская.

На место ЧП прибыли восемь сотрудников МЧС на двух пожарных машинах. На тот момент в подъезде было задымление, так что из дома эвакуировали 30 человек, включая восемь детей.

Звено газодымозащитников направилось на разведку и тушение и вскоре обнаружило очаг возгорания в одной из квартир — там горела отделка комнаты и вещи. К счастью, пожар вовремя потушили, его площадь составила всего 2 квадратных метра, никто из людей в огне не пострадал.

В настоящее время причину произошедшего устанавливают дознаватели МЧС.