Владимирское "Торпедо" продолжит борьбу за Кубок России

фото с официального сайта владимирского "Торпедо"

14 сентября владимирское «Торпедо» уже во второй раз сыграло в Муроме. На этот раз там состоялся поединок третьего раунда Пути регионов FONBET Кубка России по футболу.

Владимирские футболисты после прошлого разгромного матча (проиграли со счетом 0:5) были полны решимости и воли к победе. Игра была равной, "Муром" чаще владел инициативой, однако во время основного времени счет так и не был открыт.

Все решилось благодаря серии пенальти. Вратарь черно-белых Артем Ковешников сумел три раза отразить удары соперника, тогда как "Муром" - только один.

- Я считаю, что получилась хорошая игра. В команде "Муром" очень хорошие футболисты, тренер. И я считаю, что так, как играет в футбол "Муром", в России никто не играет. Все футболисты - универсалы, и с ними очень сложно играть. Довели до пенальти, и тут нам повезло больше, - подчеркнул главный тренер "Торпедо" Александр Горбачев.

Наставник черно-белых отметил, что необходимо было решить три задачи: добиться результата, заработать премиальные и дать максимальную возможность сыграть игрокам, которые мало играют. Все задачи были выполнены.

В следующем раунде Кубка "Торпедо" скорее всего встретится с командой из первой лиги.