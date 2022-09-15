Экс-заместителю губернатора Ренату Чагаеву дали восемь лет колонии

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Собранные следственными органами Следственного комитета РФ по Владимирской области во взаимодействии с региональным УФСБ доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора бывшему заместителю губернатора Владимирской области Ренату Чагаеву. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере.

По версии следствия, в 2018 году обвиняемый способствовал в силу своего должностного положения принятию решений в интересах юридического лица и подписанию представителем подконтрольного органа актов выполненных работ по реконструкции незавершенного строительством корпуса одного из медицинских учреждений Владимирской области. За оказанное содействие Чагаев через посредников получил вознаграждение - один миллион рублей.

Кроме того, с декабря 2017 года по ноябрь 2018 года Чагаев за общее покровительство и попустительство по службе путем безналичных переводов получил от директора одного из подконтрольных государственных учреждений взятку в размере 615 тысяч рублей.

Суд приговорил Чагаева к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, штрафу в размере 30 миллионов рублей, а также лишил права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций в государственных органах и органах местного самоуправления, на срок 7 лет.