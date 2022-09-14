Вязниковский мясокомбинат оштрафовали на миллион рублей за подкуп сотрудника газовой службы

. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Вязниковском районе мировой судья оштрафовал местное предприятие "Вязниковский мясокомбинат" на миллион рублей за подкуп сотрудника газовой службы.

По материалам суда известно, что 15 апреля 2021 года мясокомбинат проверяли сотрудники ООО «Газпром Межрегионгаз Владимир». Они выявили нарушения в целостности пломбы газового счетчика.

"Во избежание негативных последствий генеральный директор ООО «Вязниковский мясокомбинат» через посредника передал проверяющему 15000 рублей за умолчание о выявленных нарушениях", рассказали в пресс-службе областного суда.

На суде представитель мясокомбината вину признал, просил о прекращении дела. Но суд отказал, сославшись на "общественную опасность правонарушения". В итоге предприятие оштрафовали на крупную сумму, а чтобы его заплатили, судья наложил арест на недвижимое имущество мясокомбината.

Изначально ООО «Вязниковский мясокомбинат» подал жалобу на решение суда, но потом отказался от нее. Таким образом решение вступило в законную силу.