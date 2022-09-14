Общественники опасаются, что досуговый центр в Петушинском районе не сдадут в срок

фото предоставлено ОНФ по Владимирской области

ОНФ требует от властей ускорить строительство культурно-досугового центра на 130 мест в деревне Липна. Есть серьезные опасения, что объект не будет сдан в срок. Его строительство ведется в рамках национального проекта, а у подрядчика осталось всего три месяца. Пока не завершен даже первый этаж.

Напомним, что летом общественники проинспектировали долгострой в деревне Липна по жалобам местных жителей. В населенном пункте еще в прошлом году должен был появиться культурно-досуговый центр на 130 мест, но возвели только фундамент.

В марте 2021 года с компанией «ГрандСтрой» был заключен контракт на строительство досугового центра в рамках нацпроекта. Его стоимость оценили в 55 миллионов рублей. Срок стоял до конца ноября 2021 года. Из-за несоблюдения сроков контракт с ним расторгли.

Новый подрядчик «Виту Проект» зашел на объект в конце июня 2022 года и заверил, что строительство будет продолжаться все лето, однако мониторинг показал, что этого не произошло. Раз в две недели представители Народного фронта приезжали на объект, но рабочих не видели.

Во время очередного выездного мероприятия представители застали рабочих на месте стройки и осмотрели объект, который вызвал у них уже не тревогу, а опасения, что культурно-досуговый центр в этом году не сдадут.

«За три месяца здесь практически ничего не сделано. Выполнены лишь мелкие работы, а громадные объем остается. То, что мы видим – это на сегодняшний момент на объекте 2 человека находятся. Он не строится. Мы просто уверены, что он не будет сдан в срок», - говорит сопредседатель регионального штаба Народного фронта во Владимирской области Наталья Палаткина.

Общественники обратились в администрацию Петушинского района и администрацию Владимирской области, чтобы понудить подрядчика ускорить темпы работ. В противном случае второй год подряд объект не будет сдан.