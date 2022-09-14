В Коврове огонь уничтожил "Газель" и повредил два автомобиля

фото с сайта ГУ МЧС по Владимирской области

14 сентября в 13.44 в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре газели по адресу: Ковров, ул. Еловая, у д. 5. Там находится детская поликлиника. На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения.

На момент прибытия подразделений горел автомобиль. В результате пожара сгорел 1 автомобиль на площади 8 квадратных метров и повреждены 2 автомобиля, которые были припаркованы рядом.

Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 2 единицы техники, 9 человек личного состава. Предварительная причина пожара - неисправность электропроводки.