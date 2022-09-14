Мэрия Владимира закупит еще один троллейбус

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

На сайте госзакупок появился контракт на приобретение городской администрацией троллейбуса.

Согласно документам, начальная цена – более 22 миллионов рублей. Он будет низкопольным и с местами для инвалидов-колясочников, с «антивандальными» сидениями, кондиционером, информационным табло и системой видеонаблюдения в салоне. Новый троллейбус должны доставить во Владимир до 20 ноября.

Покупка нового троллейбуса стала возможной благодаря экономии на торгах по закупке пяти троллейбусов. Кстати, их поставка ожидается в октябре. Кроме того, мэрия разыгрывает контракт на покупку дизельного автобуса.