Умерла актриса владимирского драмтеатра Светлана Соловьева

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Владимирский академический театр драмы сообщил о том, что 14 сентября 2022 года на 85-м году жизни скончалась Светлана Георгиевна Соловьева, проработавшая актрисой на сцене театра с 1967 по 2015 год и создавшая несколько десятков самых разнообразных женских образов.

"Выпускница Горьковского театрального училища, Светлана Соловьёва уже в 60-е годы заняла заметное положение в труппе Владимирского театра. Среди ее ранних ролей немало главных. Это Гелена в «Варшавской мелодии» Леонида Зорина, Лидочка Муромская в «Свадьбе Кречинского» А.В. Сухово-Кобылина, Лика в драме Алексея Арбузова «Мой бедный Марат». Долгая творческая жизнь актрисы была обусловлена особым обаянием и ее возрастных героинь. Можно ли забыть ее чудесную Пульхерию Ивановну в «Старосветстких помещиках» Н.В. Гоголя или уютную, душевную нянюшку Марину в «Дяде Ване» по пьесе А.П. Чехова," написано в некрологе.

Прощание и отпевание Светланы Соловьёвой состоится в пятницу, 16 сентября в 12.00 в храме Казанской иконы Божьей Матери (площадь Победы, улица Чайковского, 1а).