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Общество14 сентября 2022 11:33

За прошедшую неделю во Владимире эпидпорог превышен у детей 15 лет и старше

За неделю в больницы областного центра обратилось больше 3,5 тысяч человек
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

За прошедшую неделю за медицинской помощью во Владимирской области обратилось 10234 человека с признаками ОРВИ, среди них 4299 детей. Зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по заболеваемости гриппом и ОРВИ по совокупному населению на 96 процентов. В возрастной группе 15 лет и старше порог превышен на 196%, 7-14 лет – на 49,9%, 3-6 лет – на 9,4%. В сравнении с предыдущей неделей рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями зарегистрирован в всех возрастных группах.

Во Владимире зарегистрировано 3696 обращений в лечебные учреждения, среди них 1774 ребёнка. За прошедшую неделю зарегистрировано превышение недельного эпидемического порога по совокупному населению на 90,1%, в возрастной группе 15 лет и старше на 195,2% , 7-14 лет – 60,3% , 0-2 года – 44%.

С целью проведения мониторинга за циркуляцией вирусов ОРВИ и гриппа на 36 неделе было проведено 126 исследований: основными этиологическими агентами, выделяемыми от больных острыми респираторными вирусными инфекциями, являются вирусы не гриппозной этиологии (парагрипп, аденовирусы, риновирусы).