Во Владимире пройдет "Кросс нации"

фото с сайта городской администрации
17 сентября в парке культуры и отдыха «Загородный» пройдет городской праздник бега «Владимирская осень - Кросс Нации-2022».
К участию в соревнованиях допускаются все желающие: любители бега, сборные команды учреждений среднего профессионального образования, представители предприятий, организаций и общеобразовательных учреждений.
В программе соревнований – забеги на дистанции 1 км, 3 км, 5 км. Дистанцию 1 км бегут юноши и девушки до 17 лет включительно, 3 км пробегают женщины от 18 лет, 5 км — мужчины от 18 лет.
Награждение будет проходить в личном первенстве, а также в командном зачете среди учреждений среднего профессионального образования.
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на электронную почту sportnew_fok4@mail.ru до 16 сентября.
Выдача номеров осуществляется с 13 сентября с 10 до 18 часов в МБУ «СШОР № 4» (ул. Героя России Кутузова, д. 45Д) и на месте проведения соревнований – 17 сентября с 10.00 до 11.45.
Для допуска к соревнованиям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку.
Начало соревнований в 10.30.