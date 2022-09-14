Во Владимире пройдет "Кросс нации"

фото с сайта городской администрации

17 сентября в парке культуры и отдыха «Загородный» пройдет городской праздник бега «Владимирская осень - Кросс Нации-2022».

К участию в соревнованиях допускаются все желающие: любители бега, сборные команды учреждений среднего профессионального образования, представители предприятий, организаций и общеобразовательных учреждений.

В программе соревнований – забеги на дистанции 1 км, 3 км, 5 км. Дистанцию 1 км бегут юноши и девушки до 17 лет включительно, 3 км пробегают женщины от 18 лет, 5 км — мужчины от 18 лет.

Награждение будет проходить в личном первенстве, а также в командном зачете среди учреждений среднего профессионального образования.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на электронную почту sportnew_fok4@mail.ru до 16 сентября.

Выдача номеров осуществляется с 13 сентября с 10 до 18 часов в МБУ «СШОР № 4» (ул. Героя России Кутузова, д. 45Д) и на месте проведения соревнований – 17 сентября с 10.00 до 11.45.

Для допуска к соревнованиям необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность, и медицинскую справку.

Начало соревнований в 10.30.