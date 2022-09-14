Во Владимирской области 14 сентября коронавирус диагностирован у 457 человек

. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Владимирской области за прошедшие сутки 14 сентября лабораторно подтвержден 457 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.

146 заболевших во Владимире, 62 - в Гусь-Хрустальном, 50 - в Муромском, 45 - в Ковровском, 31- в Юрьев-Польском, 24 - в Александровском, 21 - в Киржачском, 19 - в Кольчугинском, 13 - в Суздальском, 11 - в Гороховецком, 9 - в Камешковском, по 8 случаев в Меленковском и Вязниковском районах, 7 заболевших в Радужном, по 1 - в Судогодском, Собинском и Селивановском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 162197 случаев заболевания (44152 сл. в г. Владимире, 17835 сл. в Муромском, 18899 сл. в Ковровском, 5972 сл. в Петушинском, 7868 сл. в Кольчугинском, 10351 сл. в Александровском, 6860 сл. в Юрьев-Польском, 14045 сл. в Гусь-Хрустальном, 1662 сл. в Судогодском, 3430 сл. в Собинском, 1582 сл. в г. Радужный, 5329 сл. в Киржачском, 3510 сл. в Камешковском, 3064 сл. в Гороховецком, 4225 сл. в Меленковском, 5638 сл. в Вязниковском, 5606 сл. в Суздальском, 2169 сл. в Селивановском).