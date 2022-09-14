В Гороховце на трассе М-7 неизвестная машина снесла опору со светофорами

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», минувшей ночью на 33 5 километре федеральной трассы М-7 на территории Гороховца неизвестная машина врезалась в П-образную опору, стоящую у пешеходного перехода.

Конструкция, на которой были закреплены светофоры и прочее дорожное оборудование, рухнула на проезжую часть, перекрыв движение. Временно машины встали в обе стороны, так что дорожникам в срочном порядке пришлось убирать упавшую опору и параллельно запускать транспорт в объезд.

В результате опору демонтировали, а движение по М-7 восстановили. Сейчас в ведомстве решается вопрос об установке временного светофора. Что до пешеходного перехода, то он работает пока в нерегулируемом режиме, так что пешеходам и водителям следует быть внимательнее и осторожнее.

Тем временем, сотрудники полиции устанавливают виновника случившегося.