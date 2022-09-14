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Общество14 сентября 2022 10:30

В Гусь-Хрустальном Госавтоинспекция провела рейд у школ и детских садов

Инспекторы проверяли, как водители перевозят детей
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: УМВД России по Владимирской области

Фото: УМВД России по Владимирской области

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в рамках операции «Внимание, дети!» сотрудники ДПС городской полиции Гусь-Хрустального провели рейд у местных школ и детских садиков.

Всего было проверено 80 автомобилей, причем в 12 случаях детей перевозили либо без использования детских кресел, либо без удерживающих устройств. По всем фактам были составлены протоколы об административном правонарушении.

Также с водителями проводились профилактические беседы. Подобные рейды состоятся и в других го родах и районах Владимирской области.