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Общество14 сентября 2022 9:37

Избирательная комиссия Владимирской области утвердила результаты выборов

И зарегистрировала губернатором Александра Авдеева
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Избирательная комиссия Владимирской области

Фото: Избирательная комиссия Владимирской области

Как сообщает Избирательная комиссия Владимирской области, 14 сентября состоялось заседание, в ходе которого был подписан протокол о результатах досрочных выборов главы региона.

Комиссией единогласно принято решение признать досрочные выборы состоявшимися, а избранным на должность губернатора считать Александра Авдеева. Он набрал 265 тысяч 125 голосов избирателей, что составило 83,68 процента от всех проголосовавших.

Также комиссия приняла решение о регистрации избранного губернатора Владимирской области Александра Авдеева.