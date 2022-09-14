Избирательная комиссия Владимирской области утвердила результаты выборов

Фото: Избирательная комиссия Владимирской области

Как сообщает Избирательная комиссия Владимирской области, 14 сентября состоялось заседание, в ходе которого был подписан протокол о результатах досрочных выборов главы региона.

Комиссией единогласно принято решение признать досрочные выборы состоявшимися, а избранным на должность губернатора считать Александра Авдеева. Он набрал 265 тысяч 125 голосов избирателей, что составило 83,68 процента от всех проголосовавших.

Также комиссия приняла решение о регистрации избранного губернатора Владимирской области Александра Авдеева.