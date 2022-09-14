Инаугурация Александра Авдеева планируется на 16 сентября

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Торжественная церемония вступления Александра Авдеева в должность губернатора запланирована на 16 сентября, сообщили нам наши неофициальные источники в администрации Владимирской области.

Впрочем, дата еще может измениться, так как многое в церемонии инаугурации завязано на приезд федеральных гостей, а у них могут сместиться графики. В таком случае и дата мероприятия также может сместиться.

Само же мероприятие должно пройти в областной филармонии в 13 часов. На нем Александр Авдеев должен принести присягу, а после подписать указ №1 о назначении себя губернатором и сложении с себя полномочий всех вице-губернаторов, работавших ранее. На своем посту останется только вице-губернатор Вячеслав Кузин, заведующий финансами. Со всеми остальными либо будут продлены контракты, либо нет. Но Александр Авдеев на первой после выборов пресс-конференции пообещал кадровые перестановки.