Во Владимире с припаркованной иномарки похитили фары

. Фото: Алексей КОТМЫШЕВ

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в отдел полиции по Фрунзенскому району обратился 40-летний хозяин автомобиля «Фольксваген», рассказавший, что с его машины, припаркованной на улице Добросельской, похитили две фары.

Оперативники опросили возможных очевидцев и нашли записи с камер видеонаблюдения, зафиксировавших произошедшее. Благодаря этому удалось выйти на след подозреваемого, которым оказался 28-летний житель Владимира.

Молодой человек сознался в краже и объяснил, что фары передал на хранение приятелю, который о хищении ничего не знал. Фары уже изъяли и вернули автолюбителю. По факту кражи следователи возбудили уголовное дело, расследование продолжается. На время следствия молодой человек отпущен под подписку о невыезде.