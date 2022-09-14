Во Владимирской области отремонтировали 35 километров трассы Р-132

Фото: ФКУ Упрдор "Москва - Нижний Новгород"

Как сообщает ФКУ Упрдор «Москва — Нижний Новгород», на днях завершена замена дорожного покрытия на участках трассы Р-132 «Золотое кольцо» с 312 по 332 километр от Веригино до Красного Эха, а также с 349 по 365 километр на обходе Гусь-Хрустального.

Общая площадь работ составила более 296 тысяч квадратных метров. Помимо покрытия, дорожники привели в порядок обочины и нанесли новую разметку.

В 2023 году запланировано проведение аналогичных работ на «Золотом кольце» с 332 по 336, с 365 по 368, с 372 по 377, с 379 по 395, а также с 403 по 409 километры. При этом в федеральном дорожном ведомстве отмечают, что подрядчики пока идут с опережением графика, а работы станут проводить, пока позволяет погода.