Владимирские спортсмены завоевали медали на Международном турнире по греко-римской борьбе

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12 сентября в Новосибирске завершился Международный турнир по греко-римской борьбе «Мемориал Аксёнова. Возрождение». На ковёр вышли атлеты из 29 российских регионов, а также из Ирана, Италии, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Таджикистана.

Всего в престижных соревнованиях приняли участие почти 200 борцов, среди них – три спортсмена, представляющих Владимирскую область. Двое вернулись с наградами.

Артур Саргсян завоевал золото в весовой категории до 97 кг, Роман Иванов – бронзу среди борцов в весе до 63 кг. Спортсменов на турнире сопровождал заслуженный тренер России, преподаватель Владимирской областной Спортивной школы олимпийского резерва по спортивной борьбе Юсуф Юсуфов.