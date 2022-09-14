Бывший главврач владимирской ОКБ выплатила штраф в 1,5 миллиона рублей

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Судебные приставы взыскали уголовный штраф в размере 1,5 миллиона рублей с бывшего главврача ОКБ Любови Быковой. По решению суда она была признана виновной в получении взятки.

Судом было установлено, что Быкова, используя служебное положение, нарушила требования антимонопольного законодательства и законодательства о закупках товаров для государственных нужд, чтобы помочь заинтересованному юридическому лицу выиграть тендер на закупку медоборудования.

Штраф в размере 1,5 миллиона рублей за получение взятки стал дополнительным видом наказания. Однако врач не выплатила штраф в срок, поэтому судебный пристав-исполнитель вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении двух квартир и иномарки «FОRD-FОСUS». Также был наложен арест на гараж, принадлежащий Быковой.

После применения мер принудительного характера, женщиной погашен долг в полном объеме. Полученные денежные средства поступили в доход государства.