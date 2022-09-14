Счетная Палата Владимирской области укоротила доклад об исполнении регионального бюджета

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Счетная Палата Владимирской области опубликовала новую версию доклада по анализу исполнения регионального бюджета по итогам I полугодия 2022 года. И он стал короче. Из него пропали опубликованные ранее данные по рискам исполнения ряда нацпроектов. Теперь в докладе лишь зафиксирована положительная динамика основных макроэкономических показателей Владимирской области.

"Областной бюджет за рассматриваемый период исполнен с превышением доходов над расходами в сумме 540262,8 тыс.руб. при планируемом размере годового дефицита областного бюджета в сумме 15281211,6 тыс.руб. Расходы по обязательствам областного бюджета за январь–июнь 2022 года исполнены в сумме 41180283,9 тыс.руб. (41,7% от годовых плановых назначений), что на 18,2% больше аналогичного периода 2021 года. Наиболее низкий процент исполнения годового плана сложился по разделам «Жилищно-коммунальное хозяйство» (23,8% от годового плана), «Общегосударственные вопросы» (31,3% от годового плана), «Охрана окружающей среды» (32,3%)", указано в докладе.