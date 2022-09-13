Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 14:10

Во Владимире на Клязьме земснаряд с нарушениями работал на добыче песка

Судно не имело необходимой документации
Алексей КОТМЫШЕВ
Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Фото: Приволжская транспортная прокуратура

Как сообщает Приволжская транспортная прокуратура, в ходе проверки исполнения законодательства о безопасности судов владимирские транспортные прокуроры провели проверку организации, добывающей песок в русле Клязьмы.

В ходе проверки было установлено, что на добыче песка задействован земснаряд, не прошедший классификацию и освидетельствование на годность к плаванию.

Также обнаружилось, что у экипажа нет свидетельств о страховании жизни и здоровья и санитарных книжек. Помимо прочего, на судне оказался плохо организован прием топлива.

Все эти нарушения могут создать угрозу безопасности самого экипажа, а также создать угрозу безопасности движению на воде.

По результатам проверки на владельца судна было возбуждено два административных дела: по факту нарушения в сфере безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, а также по факту нарушения требований технического регламента.

Оба материала направлены на рассмотрение в Центральное управление Ространснадзора.

Устранение нарушений находится на контроле Владимирской транспортной прокуратуры.