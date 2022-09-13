В Кольчугино местный житель трижды обокрал сетевой магазин

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Как сообщает отдела информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в конце августа в полицию Кольчугинского района обратились представители сетевого магазина из райцентра, сообщившие о краже товара.

По их словам, из торгового зала за два дня исчезли продукты и предметы гигиены на сумму более 12 тысяч рублей.

В ходе работы оперативники задержали 21-летнего парня, который подозревается в совершении данных краж. По версии следствия, всего молодой человек приходил в магазин трижды, сам он в хищениях сознался.

В настоящее время дознаватели возбудили по данному факту уголовное дело, расследование продолжается.