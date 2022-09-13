В Киржаче мужчина забил соседа до смерти

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В Киржаче под стражу заключен мужчина, обвиняемый в причинении смерти соседу.

Следствием и судом установлено, что 7 сентября 2022 года обвиняемый, будучи недовольным произошедшим конфликтом в состоянии алкогольного опьянения, нанес соседу, с которым периодически выпивал, множественные удары руками и ногами по телу. От полученных телесных повреждений 66-летний потерпевший скончался на месте происшествия, сообщает Следком.

Вину в совершенном преступлении ранее судимый мужчина признал, в содеянном раскаялся.