Во Владимирской области от коронавируса привиты 74 процента жителей старше 60 лет

. Фото: Оксана ЗУЙКО

В регионе продолжается работа по иммунизации населения категории «60+» против новой коронавирусной инфекции, сообщает департамент социальной защиты населения Владимирской области.

Во Владимирской области проживает 354521 человек старше 60 лет, из них привиты от коронавируса – 262857 человек, или 74,1 процента. Развёрнута масштабная кампания по информированию старшего поколения о необходимости вакцинации. Она ведётся посредством телефонных обзвонов граждан, выездов в отдалённые населённые пункты мобильных бригад. Пожилым людям также рассказывают о возможности их доставки в пункт вакцинации.

Доставка до пунктов вакцинации и обратно выполняется бесплатно. Выезды организуются специальным автотранспортом по утвержденному графику приёма пожилых граждан. На транспорте учреждений социального обслуживания населения на прививку в медицинские организации уже доставлены 13,1 тысяч человек, в том числе 6,6 тысячи человек – на второй этап прививки.

Граждане пенсионного возраста, изъявившие желание привиться от COVID-19, могут обратиться в комплексные центры социального обслуживания населения, на единый социальный телефон 8-800-450-01-21 или 8 (4922) 36-28-33.