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Спорт13 сентября 2022 12:23

Владимирский спортсмен завоевал "бронзу" на международных соревнованиях по боксу

Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
фото АВО

фото АВО

В Краснодаре определили победителей XIII Международных соревнований по боксу памяти мастера спорта международного класса Николая Павлюкова среди юниоров 17-18 лет.

На ринге выступили порядка 140 боксёров из 19 стран Европы, Азии, Африки и Южной Америки. Среди них — Гайк Петросян из Владимира, спортсмен в весовой категории до 54 кг. Три поединка принесли боксёру бронзовую медаль соревнований.

Гайк занимается во Владимирской областной Спортивной школе олимпийского резерва по боксу. Его наставниками являются Евгений Лобосов и Эдуард Григорян.