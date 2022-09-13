Во Владимире два уличных автомата продавали некачественную питьевую воду

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Как сообщает Управление Роспотребнадзора по Владимирской области, на основании поступившей от местного жителя жалобы специалисты ведомства провели внеплановую проверку индивидуального предпринимателя, который занимается продажей воды из стационарных вендинговых автоматов у дома №46 по проспекту Ленина, а также у дома №27 по улице Перекопский городок.

В ходе проверки обнаружилось, что питьевая вода из этих аппаратов не соответствует гигиеническим нормативам и микробиологическим показателям. Содержание самого оборудования и инвентаря, используемого для продажи, не исключает попадание грязи, а мойка водовоза и его дезинфекция регулярно не проводится. Также обнаружились проблемы в части документации, которая не позволяет отследить, откуда прибыла вода. Наконец, хозяин автоматов не проводил периодический анализ воды.

По данному факту было возбуждено дело об административном правонарушении. Рассмотрев его, Ленинский районный суд наказал предпринимателя приостановкой деятельности на 20 суток.