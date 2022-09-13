Кандидаты в депутаты Заксобрания смогут собирать подписи избирателей с помощью "Госуслуг"

Роман Кавинов. Фото пресс-службы ЗС

Депутаты Законодательного Собрания, кроме правок в бюджет, внесли еще правки и в избирательный кодекс.

- На выборах в региональный парламент предусмотрена возможность сбора подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». При этом количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной системы должно составлять не более 50 процентов от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, - пояснил Роман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания.

Депутаты поддержали изменения.