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Политика13 сентября 2022 12:12

Кандидаты в депутаты Заксобрания смогут собирать подписи избирателей с помощью "Госуслуг"

Однако их количество не может превышать 50 процентов
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
Роман Кавинов. Фото пресс-службы ЗС

Роман Кавинов. Фото пресс-службы ЗС

Депутаты Законодательного Собрания, кроме правок в бюджет, внесли еще правки и в избирательный кодекс.

- На выборах в региональный парламент предусмотрена возможность сбора подписей избирателей с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг». При этом количество подписей избирателей, которое может быть собрано с использованием указанной системы должно составлять не более 50 процентов от количества подписей избирателей, необходимого для регистрации кандидата, - пояснил Роман Кавинов, заместитель председателя Заксобрания.

Депутаты поддержали изменения.