Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
+9°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество13 сентября 2022 11:46

Владимирская область закупит больше 11 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

На это выделили больше 21 миллиона рублей
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
.

.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На внеочередном заседании Законодательного Собрания внесли правки в бюджет. Он пополнился на 2,5 миллиардов рублей.

В частности, на покупку 11795 контейнеров для "сухих" отходов для раздельного сбора мусора выделили 21,2 миллиона рублей (из них средства федерального бюджета составили 20,8 миллионов).

Кроме того, 22,2 миллиона рублей потратят на проведение капитального ремонта многоквартирных домов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Муроме, Красной Горбатке.

На 33,7 миллиона рублей заменят 9 лифтов в 4 домах Владимира и проведут ремонт крыш в 3 домах областного центра.

Также запланировано строительство системы транспортировки сточных вод в Собинском районе, на эти цели выделили 129,5 миллиона рублей.