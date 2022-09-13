Владимирская область закупит больше 11 тысяч контейнеров для раздельного сбора мусора

. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На внеочередном заседании Законодательного Собрания внесли правки в бюджет. Он пополнился на 2,5 миллиардов рублей.

В частности, на покупку 11795 контейнеров для "сухих" отходов для раздельного сбора мусора выделили 21,2 миллиона рублей (из них средства федерального бюджета составили 20,8 миллионов).

Кроме того, 22,2 миллиона рублей потратят на проведение капитального ремонта многоквартирных домов во Владимире, Гусь-Хрустальном, Кольчугино, Муроме, Красной Горбатке.

На 33,7 миллиона рублей заменят 9 лифтов в 4 домах Владимира и проведут ремонт крыш в 3 домах областного центра.

Также запланировано строительство системы транспортировки сточных вод в Собинском районе, на эти цели выделили 129,5 миллиона рублей.