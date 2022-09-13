В Киржаче автолюбитель избил хозяина автосервиса из-за спора о детали

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Как сообщает Объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Владимирской области, на днях Киржачский районный суд постановил обвинительный приговор местному жителю, обвинявшемуся в умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Суд установил, что 26 июля минувшего года владелец автомобиля находился в нетрезвом виде в одном из автосервисов Киржача, куда время от времени привозил на ремонт свою машину.

В тот день между автолюбителем и владельцем автосервиса разгорелась ссора из-за того, что мастера сняли во время ремонта с машины старую деталь, а потом без ведома хозяина сдали ее в пункт приема металлов.

На этой почве водитель подошел к хозяину автосервиса и сперва ударил его по правой руке пивной бутылкой, а затем нанес кулаком удар в челюсть. В результате предприниматель получил перелом челюсти, а также перелом кисти руки.

Сам подсудимый вину полностью признал. Что касается потерпевшего, то он заявил гражданский иск и затребовал 240 тысяч в качестве компенсации морального вреда, а также 10 тысяч рублей за издержки на адвоката.

В итоге суд приговорил автолюбителя к 1 году 6 месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год. Что касается гражданского иска, то суд взыскал с него 70 тысяч рублей компенсации морального вреда, а также 10 тысяч рублей за написание искового заявления и еще 7500 рублей за оказание адвокатской помощи.

Приговор в законную силу не вступил.