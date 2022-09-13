Во Владимире женщина отдала мошенникам один миллион рублей

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Как сообщает отдел информации и общественных связей Управления МВД России по Владимирской области, в конце минувшей недели в полицию Владимира обратилась 50-летняя жительница областного центра, которая рассказала, что стала жертвой мошенников.

По словам потерпевшей, ей позвонил неизвестный мужчина и сообщил о якобы сомнительной операции по ее банковскому счету. Далее последовала классическая схема обмана: «сотрудник банка» убедил свою жертву перевести деньги на другой счет, который сам же и предоставил. В результате доверчивая хозяйка лишилась почти миллиона рублей.

К сожалению, за последние две недели это не единичный случай. В региональном главке полиции отметили, что точно таким же способом аферисты выманили в начале сентября 290 тысяч рублей у жительницы Муромского района, более 300 тысяч рублей у женщины из Собинского района, а более других пострадала жительница Коврова, которая перевела жуликам более 500 тысяч рублей.

В настоящее время по всем фактам возбуждены уголовные дела, а полицейские призывают владимирцев быть бдительнее и никогда не верить «сотрудникам банка», которые звонят вам и просят перевести средства на какой-то другой счет. Настоящие банкиры не поступают так никогда.