Ковровскому троллейбусному управлению хотят компенсировать убытки, возникшие из-за ремонта Павловского моста

Фото администрации города Коврова.

Ремонт капитального моста - это не только хорошие новости, но еще и трудности для ковровских пассажироперевозчиков. Как сообщил депутат Госдумы РФ от Владимирской области Алексей Говырин у себя в телеграм-канале, серьезные проблемы возникли у ковровского троллейбусного управления - ООО "УТТ города Коврова".

"На период капитального ремонта Павловского моста в Коврове по путепроводу временно остановлено движение троллейбусных маршрутов из северной в южную часть города. Муниципальное транспортное предприятие несет серьезные убытки, которые по году составляют около 54 миллионов рублей. Сумма для города существенная, поэтому в выходные общались на эту тему с главой Коврова Еленой Фоминой. Решение видим в компенсации из областного или федерального бюджета, этого и буду добиваться", написал Алексей Говырин.

Напомним, что на время ремонта по мосту разрешено передвигаться лишь легковым автомобилям и маршруткам. Собственно, именно маршрутки и возят пассажиров, пока троллейбусы не могут пересекать аварийный объект.